El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 61%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados hacia las 11:00 horas. La brisa será ligera, con vientos del norte que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad. A las 14:00 horas, el cielo se tornará nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados. La humedad comenzará a aumentar, llegando al 53%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Los vientos continuarán del norte-noroeste, con velocidades que podrían llegar a los 11 km/h.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que no se esperan chubascos. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que hacia el final de la tarde, la nubosidad aumentará y se espera que el cielo se cubra completamente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 18:00 horas.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 71%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. Los vientos se mantendrán en torno a los 6 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila, aunque algo fría.

En resumen, el día de San Valentín en Vilaboa se presentará con un inicio agradable y soleado, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad aumentará y las temperaturas comenzarán a descender. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre por la mañana, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que el tiempo se tornará más fresco y cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.