El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 61%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados hacia las 11:00 horas. La brisa será ligera, con vientos del norte que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad. A las 14:00 horas, el cielo se tornará nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados. La humedad comenzará a aumentar, llegando al 53%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Los vientos continuarán del norte-noroeste, con velocidades que podrían llegar a los 11 km/h.
Durante la tarde, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que no se esperan chubascos. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que hacia el final de la tarde, la nubosidad aumentará y se espera que el cielo se cubra completamente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 18:00 horas.
Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 71%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. Los vientos se mantendrán en torno a los 6 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila, aunque algo fría.
En resumen, el día de San Valentín en Vilaboa se presentará con un inicio agradable y soleado, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad aumentará y las temperaturas comenzarán a descender. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre por la mañana, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que el tiempo se tornará más fresco y cubierto.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.
