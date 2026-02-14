El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes muy densas y algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de agua, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y resbaladizo.

Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h desde el norte en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. En las horas de la tarde, el viento soplará a unos 20 km/h, lo que puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la niebla afecte la zona, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones si planean salir, especialmente en carreteras y caminos rurales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 9 grados, pero con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser más baja. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a la población que se vista adecuadamente para el frío y que esté atenta a las condiciones de la carretera debido a la niebla y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.