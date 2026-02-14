El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para los que decidan salir a celebrar el Día de San Valentín. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 79% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al exterior.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noroeste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría ser refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que esto afecte significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:06, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Vigo para este 14 de febrero será mayormente favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos románticos o simplemente para salir a disfrutar de la ciudad. La combinación de un tiempo templado y la ausencia de precipitaciones hará que sea un día memorable para todos los que celebren el amor y la amistad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.