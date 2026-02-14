El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa aumente, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 59% y aumentando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día sea mayormente seco, con algunas posibilidades de lluvia ligera en forma de "Ip" (probabilidad de precipitación) en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de que se produzcan lluvias significativas es baja, con un 35% de probabilidad en las primeras horas y un 15% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es probable que la mayor parte del día permanezca seco.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el 14 de febrero en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . La posibilidad de precipitaciones es baja, aunque no se puede descartar la aparición de lluvias ligeras. La alta humedad y el viento del norte contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.