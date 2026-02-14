El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. La temperatura alcanzará un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del norte y noroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que estén al aire libre. Sin embargo, el viento se moderará a medida que avance el día, lo que hará que las condiciones sean más agradables por la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 8 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la compañía de seres queridos, especialmente en esta fecha tan significativa como es el Día de San Valentín.

En resumen, el tiempo en Tui para el 14 de febrero de 2026 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Las condiciones son ideales para celebrar el día con actividades al aire libre, disfrutando de la belleza natural de la región sin la preocupación de la lluvia.

