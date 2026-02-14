El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. A pesar de que la probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, no se anticipan lluvias significativas, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 24 y 41 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 10 km/h por la tarde y noche, lo que hará que el ambiente sea más tranquilo y propicio para disfrutar de la tarde.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 9 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado, ideal para aquellos que deseen disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos.

