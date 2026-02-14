El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 14 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 74% por la noche, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre los 18 y 35 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A lo largo del día, el viento será constante, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de que el cielo se mantenga cubierto en la mayor parte del tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 19:05 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, y la sensación de frío se acentuará con la llegada de la noche. En resumen, el día de San Valentín en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco, nuboso y ventoso, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.