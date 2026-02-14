El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados, con una sensación térmica que podría descender a 1 grado debido a la humedad y el viento. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá más baja, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 85% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la mañana y hasta 3 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos de nubosidad que permitirán breves momentos de claridad, aunque la tendencia general será de un cielo cubierto.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría.

En cuanto a la nieve, no se prevén precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la probabilidad de nieve es del 45% en las primeras horas del día, aunque esto no se traducirá en acumulaciones significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y frías, especialmente si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.