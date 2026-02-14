El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para los residentes y visitantes. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente hacia la tarde, alcanzando un 70% al caer la noche. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente al anochecer.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 34 km/h en las primeras horas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que rondarán los 10 km/h hacia la tarde y noche. Esto hará que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con las ráfagas más fuertes en las primeras horas.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se registrará un leve riesgo de lloviznas en la tarde, aunque la probabilidad es mínima. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo y estable.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunos intervalos nubosos, especialmente hacia la tarde, pero en general, se mantendrá mayormente despejado. Esto permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar alrededor de las 19:06 horas, cuando el sol se oculta en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para pasear por la playa o disfrutar de un café en una terraza, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la meteorología.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.