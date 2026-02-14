El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 14 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 54% y el 80% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que la temperatura suba, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, pero en general, las condiciones serán agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar hacia la noche, aunque no se anticipan lluvias.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente despejado con temperaturas frescas, un viento moderado y sin probabilidades de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.