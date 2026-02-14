El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 12:00 horas, donde se prevé que llegue a los 13 grados. Durante este periodo, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían cubrir parcialmente el sol, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que variarán entre 21 y 33 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A partir de las 17:00 horas, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando del noreste y disminuyendo su intensidad, lo que contribuirá a una tarde más tranquila.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, que se reduce a un 5% en la tarde y a un 0% durante la noche. Esto sugiere que no se esperan lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o celebraciones del Día de San Valentín.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre y celebraciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.