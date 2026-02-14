El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una ligera brisa proveniente del norte que alcanzará velocidades de hasta 15 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados, y la humedad relativa comenzará a aumentar, alcanzando un 63% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos a partir de la tarde, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un ambiente más gris.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registrarán algunos intervalos de nubes altas que podrían oscurecer el cielo en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 67%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. El viento, que soplará del norte y noroeste, mantendrá velocidades moderadas, oscilando entre 6 y 28 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que los residentes de Ribadumia pueden disfrutar de un día tranquilo sin preocupaciones de fenómenos meteorológicos severos. La salida del sol se producirá a las 08:33 y el ocaso será a las 19:06, brindando una buena cantidad de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes por la tarde y temperaturas agradables, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con condiciones favorables para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.