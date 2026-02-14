El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría poco nuboso, con algunas nubes que comenzarán a aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando un 74% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en la noche, aunque se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.