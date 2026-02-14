El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de un inicio de jornada despejado. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales.

La temperatura en la mañana se ha mantenido en torno a los 9 grados, subiendo ligeramente a 10 grados en la primera parte de la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa ha estado en niveles moderados, comenzando en un 61% y aumentando a lo largo del día, alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se ha registrado una velocidad moderada que oscila entre los 10 y 21 km/h, predominando del norte y noroeste. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento han alcanzado hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Respecto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente despejado, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por fenómenos meteorológicos severos. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y se espera que las temperaturas desciendan, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nuboso con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas, la jornada se presenta favorable para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la mañana y la primera parte de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.