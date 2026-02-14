El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, comenzando en torno a los 10 grados en la madrugada y descendiendo a 8 grados durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 58% y alcanzando hasta un 89% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos durante la tarde.

Respecto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 35% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un 15% en la tarde. Sin embargo, se prevé que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, aunque no se descartan algunas lloviznas intermitentes. Las precipitaciones acumuladas se estiman en cantidades mínimas, lo que sugiere que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h, siendo más intenso durante las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque algo fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.