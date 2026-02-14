El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una ligera brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente templado y cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 35 km/h durante las horas centrales del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del norte y noroeste.

Respecto a la probabilidad de precipitación, las condiciones son bastante favorables, ya que se espera un día sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 25% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 5% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que afecten las actividades diarias.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con un cielo despejado y pasando a intervalos nubosos en la tarde, pero sin llegar a cubrirse completamente. Esto permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de las bellezas de la localidad en este día de San Valentín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.