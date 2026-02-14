El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 68% en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 55% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, alcanzando un 30% entre las 7 y la 1 de la tarde, y cayendo a un 0% en la tarde y noche. Aunque la lluvia no será intensa, se prevé que haya algunas gotas dispersas, especialmente en la mañana.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h. A medida que el día progrese, el viento se suavizará, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa.

La humedad será un factor constante, con niveles que rondarán entre el 64% y el 87% a lo largo del día. Esto puede hacer que la atmósfera se sienta más pesada, especialmente en las horas de la mañana. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación de bochorno.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad podría afectar la claridad en algunos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura de nubes, pero aún así, se podrán apreciar matices interesantes en el cielo.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas si planean salir por la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.