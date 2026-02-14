El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Poio se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , con una ligera disminución a 8 grados hacia las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer. La temperatura alcanzará un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad relativa será notable, alcanzando hasta el 76% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso, con una probabilidad de precipitación del 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se prevén lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas o un impermeable si se planea salir, ya que hay un 10% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente hacia la noche.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento también contribuirá a que la humedad se sienta más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 80% en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día de San Valentín en Poio se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y una ligera probabilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precauciones ante posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.