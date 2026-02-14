El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas fluctúen entre los 6 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 25% de que se registren algunas lloviznas ligeras en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuye considerablemente, lo que sugiere que la mayor parte del día se desarrollará sin interrupciones por lluvia.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Las rachas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir durante ese periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 7 grados. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 19:05, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de precipitaciones significativas.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas frescas y un leve riesgo de lloviznas en las primeras horas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y ventoso, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.