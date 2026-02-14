El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que irá evolucionando hacia intervalos nubosos a lo largo del día. En las primeras horas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con registros de apenas 0.1 mm.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se mantenga mayormente cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del norte con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando hasta un 72% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento. A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con algunas horas de sol intercaladas, pero sin grandes cambios en las condiciones de precipitación, que se mantendrán en niveles bajos.

En cuanto a la actividad del viento, se anticipa que las rachas más fuertes se presenten en las primeras horas, con una disminución progresiva hacia la tarde y la noche. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar del noroeste y disminuyendo su intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 19:07, momento en el que se espera que el cielo esté mayormente cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque menos brillante que en días despejados. En resumen, Oia experimentará un día fresco y variable, con cielos nubosos y escasas posibilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.