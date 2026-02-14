El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde, donde la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60-68%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones del Día de San Valentín. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, la nubosidad podría aumentar hacia la tarde y la noche.

El viento será un factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. Las rachas de viento más intensas se registrarán entre las 00:00 y las 07:00, con velocidades que rondarán los 29 km/h, y se espera que disminuyan a medida que el día avance.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 19:07, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco debido a la presencia de viento fresco.

