El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un día templado, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé que la situación cambie hacia un estado más nuboso. Durante este periodo, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un aumento en la probabilidad de nubes altas y muy nubosas. A pesar de este cambio, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 10:00 a 14:00 horas, y un 5% entre las 14:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 58% a 69% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde. Los vientos, que soplarán del norte, alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 8 grados hacia el final del día. La visibilidad se verá afectada por la presencia de nubes, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan interrumpir la vida cotidiana en O Porriño.

En resumen, el día de San Valentín en O Porriño se presentará con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, aunque con una ligera posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.