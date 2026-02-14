El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, O Grove se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que se irán intensificando hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . Durante las primeras horas, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán ligeramente a 10 grados en la tarde, antes de volver a subir a 12 grados por la noche. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 25 y 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento fresco contribuirá a la sensación térmica, por lo que es aconsejable estar preparado para el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque no se esperan acumulaciones significativas. A lo largo del día, la posibilidad de lluvia se mantendrá en un 5% durante la tarde, lo que sugiere que, si bien hay una ligera posibilidad de chubascos, la mayoría de la jornada se desarrollará sin precipitaciones.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento notable del norte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar atento a los cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre. La combinación de temperaturas frescas y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.