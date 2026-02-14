El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 72% hacia el final de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será del 20% en las primeras horas del día, pero esta cifra se reduce a cero en el resto de la jornada. Esto significa que, aunque hay una ligera posibilidad de alguna llovizna muy leve al inicio, lo más probable es que el día transcurra sin ningún tipo de lluvia.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Nigrán y sus alrededores. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para pasear por la playa o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.