El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, con un cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las horas más húmedas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana. Por la tarde, el viento se moderará, pero aún se sentirán rachas de entre 16 y 19 km/h.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a un 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, es poco probable que se produzcan lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto por la tarde. Las temperaturas serán frescas, con un viento moderado del norte y noroeste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas de sol, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.