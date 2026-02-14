El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con cielos despejados. A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé un estado nuboso. La temperatura oscilará entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las horas del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 54% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas gotas ligeras en la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación prevista es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:32, y el ocaso está previsto para las 19:05, lo que nos brindará un día con una duración de luz solar considerable. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de cielos poco nubosos y temperaturas agradables permitirá disfrutar de un día primaveral.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.