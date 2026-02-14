El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 7 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que se alcancen los 12 grados. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, y para la tarde, el cielo se tornará nuboso, con intervalos de nubes más densas que podrían generar una ligera sensación de inestabilidad.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha registrado un índice de precipitación "Ip" en la franja horaria de las 5 a las 6 de la mañana, lo que indica que podría haber algunas lloviznas muy ligeras, aunque no se espera que afecten significativamente las actividades diarias.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a mantener las temperaturas frescas. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se moderará, rondando entre los 6 y 12 km/h.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y nubosidad. La humedad relativa también comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas. En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y variable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la nubosidad creciente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.