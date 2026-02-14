El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que resulta agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 72% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a sentirse más cálida.

Durante la tarde, el cielo se nublará progresivamente, alcanzando un estado nuboso hacia la tarde, con temperaturas que podrían llegar a los 14 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que sugiere que no se anticipan chubascos en el horizonte. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 19:06, momento en el que el cielo podría presentar un espectáculo visual, con los últimos rayos de sol iluminando las nubes. La noche se prevé tranquila, con un cielo cubierto que podría ofrecer un ambiente sereno para aquellos que deseen disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se caracteriza por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas agradables y el viento moderado permitirán disfrutar de un día placentero en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.