El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Meis se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados hacia las 06:00 horas. La humedad relativa será moderada, rondando el 72%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas, con un cielo que comenzará a mostrar intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta el mediodía, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a partir de la tarde, la situación cambiará.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, alcanzando su punto máximo de nubosidad hacia las 15:00 horas, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, aunque se mantendrá en un 0% hasta las 19:00 horas. A lo largo de la tarde, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 68%, lo que podría generar una sensación de bochorno.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 20 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con condiciones de cubierto que se mantendrán hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 19:00 horas.
En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas bajen a 10 grados a las 21:00 horas, con un cielo completamente cubierto y una humedad que se mantendrá en torno al 72%. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que la noche será tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día de San Valentín en Meis se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas, con un viento notable del norte que aportará un toque de frescura a la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.
