El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Meis se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados hacia las 06:00 horas. La humedad relativa será moderada, rondando el 72%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas, con un cielo que comenzará a mostrar intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta el mediodía, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a partir de la tarde, la situación cambiará.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, alcanzando su punto máximo de nubosidad hacia las 15:00 horas, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, aunque se mantendrá en un 0% hasta las 19:00 horas. A lo largo de la tarde, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 68%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 20 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con condiciones de cubierto que se mantendrán hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 19:00 horas.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas bajen a 10 grados a las 21:00 horas, con un cielo completamente cubierto y una humedad que se mantendrá en torno al 72%. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que la noche será tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de San Valentín en Meis se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas, con un viento notable del norte que aportará un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.