El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, donde la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 13 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas no sean extremadamente bajas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 5% entre las 7 y la 1 de la mañana. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán estables.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 25 km/h, mientras que por la tarde, el viento se suavizará a unos 12 km/h. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 19:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más gris a medida que avance.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un aumento de la nubosidad y un ambiente más frío hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar una chaqueta ligera para las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.