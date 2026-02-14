El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, donde la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 13 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas no sean extremadamente bajas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 5% entre las 7 y la 1 de la mañana. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán estables.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 25 km/h, mientras que por la tarde, el viento se suavizará a unos 12 km/h. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.
A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 19:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más gris a medida que avance.
En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un aumento de la nubosidad y un ambiente más frío hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar una chaqueta ligera para las horas más frías.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Los supermercados se convierten en los nuevos bares con otro acelerón del 15% en las ventas de platos preparados en Galicia