El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Marín se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los residentes y visitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso a nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde, cuando se espera un leve descenso a 12 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y alcanzando hasta un 71% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación de frescor sea más notable, sobre todo en las horas más frías del día.

Respecto al viento, se anticipa que soplará del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día seco, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que se materialicen, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el cielo, ya que hacia la tarde se espera un aumento en la nubosidad, lo que podría alterar las condiciones climáticas.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para celebrar el Día de San Valentín al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.