El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían descender hasta -2 grados en las primeras horas.

A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en torno al 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 24 km/h por la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que haya bruma en algunos momentos, especialmente durante las primeras horas del día, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. La visibilidad podría mejorar ligeramente a medida que se disipe la bruma, pero se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas aisladas. En resumen, el día de San Valentín en Lalín será fresco y nublado, con posibilidades de lluvia escasa, lo que invita a los habitantes a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si deciden salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.