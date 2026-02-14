El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , con una ligera disminución a 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en las horas de la tarde. A partir de las 14:00 horas, la nubosidad aumentará, con intervalos de nubes que podrían cubrir parcialmente el sol. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene baja, con un 10% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan lluvias.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta un 82%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 69% por la tarde y la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 37 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el viento disminuya, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados por la tarde y noche.

El orto solar se producirá a las 08:33, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 19:06, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado por la mañana, con un aumento de la nubosidad en la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el cielo se nuble hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.