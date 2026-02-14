El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, A Guarda se despertará con un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer a las 08:32. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo mantenga una tendencia a estar poco nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente con la brisa que soplará desde el norte.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya en intensidad, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 85% entre la 01:00 y las 07:00, aunque las lluvias serán escasas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, las condiciones serán más favorables para actividades al aire libre.

Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, la combinación de nubosidad y viento podría generar un ambiente variable. Los habitantes de A Guarda deben estar preparados para cambios en el tiempo a lo largo del día, especialmente si planean actividades al aire libre. En resumen, el 14 de febrero se presenta como un día mayormente despejado, con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de un paseo o una celebración del Día de San Valentín en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.