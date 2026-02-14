El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60-66%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Esto se traducirá en un ambiente más templado, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados hacia el mediodía. La humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que rondarán el 69%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.
Durante la tarde, se prevé que el cielo se cubra de nubes, alcanzando un estado muy nuboso en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 13 grados , lo que sugiere un tiempo agradable, aunque algo más fresco. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que significa que no se anticipan chubascos en la región.
El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más activas. Predominará la dirección del viento del norte y noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en torno a los 10-12 km/h.
Al caer la tarde, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un espectáculo de estrellas al caer la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en un 67%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la nubosidad aumentará en la tarde, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.
