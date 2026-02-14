El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 2 y 9 grados . Las primeras horas del día se presentarán frescas, con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las horas más frías, donde se prevén valores de hasta -2 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 2 mm. Las condiciones nubosas persistirán, con momentos de nubosidad variable, pero sin grandes cambios en la temperatura. Hacia la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la percepción de la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque el día será húmedo y nublado, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

Los habitantes de Forcarei deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

