El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando hasta un 77% en la noche, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 32 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 55% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, durante el resto del día, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. A pesar de esto, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y al viento fresco.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia ligera en las primeras horas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante el viento y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.