El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre momentos de sol y nubes. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 61% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se nuble, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad aumentará y se registrarán intervalos nubosos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados por la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.
El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 12 km/h, lo que podría resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 40% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se espera un evento significativo de lluvia. Hacia la tarde y la noche, la probabilidad de precipitación disminuye considerablemente, lo que permitirá disfrutar de un cielo más despejado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 10 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. El cielo se mantendrá cubierto en las últimas horas del día, y se espera que la visibilidad sea buena, aunque la sensación de frío se hará más evidente.
En resumen, el día de San Valentín en Cuntis se presentará como un día mixto, con temperaturas agradables durante el día, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan en capas y estén preparados para un tiempo cambiante a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.
