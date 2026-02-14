El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 54%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que sugiere que será un día seco en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a partir de la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo más cubierto.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando un 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. El viento soplará del norte a una velocidad de 9 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la zona.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 0% de posibilidades durante la tarde y la noche. Sin embargo, se prevé que la nubosidad se mantenga alta, con un cielo cubierto en las horas nocturnas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:05, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades que rondarán los 3 km/h.

En resumen, el día de San Valentín en Catoira se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad hacia la tarde y una noche mayormente cubierta. Las temperaturas serán frescas, y aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.