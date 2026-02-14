El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, A Cañiza se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo de la jornada se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos de nubes que se irán haciendo más frecuentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 3 a 5 grados, pero a medida que el sol avance en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 10 grados. La sensación térmica será ligeramente más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de 0 a 2 grados, lo que podría hacer que la mañana se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 46 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, especialmente en la mañana, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 40% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, aunque se espera que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas. Las precipitaciones, si ocurren, serán muy ligeras y esporádicas, con un total acumulado que no debería superar los 2 mm. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a lo largo del día.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables por la tarde, aunque con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los habitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que estén atentos a la posibilidad de algunas nubes y ligeras lluvias en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.