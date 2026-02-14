El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 10 a 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 59% y el 66%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos. Solo se prevé una ligera posibilidad de lloviznas en la tarde, pero esto no debería afectar las actividades programadas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las primeras horas de la mañana, provenientes del norte y noroeste. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. En general, se espera que el viento sople entre 12 y 24 km/h a lo largo del día, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados . El cielo se tornará ligeramente más nuboso, pero sin llegar a cubrirse completamente. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. La puesta de sol está programada para las 19:06, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonos anaranjados y rosados.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural que rodea la localidad. Recuerde abrigarse un poco por el viento, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

