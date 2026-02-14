El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y aumentando hasta un 69% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios significativos. Mientras que las primeras horas estarán dominadas por un cielo despejado, a partir de la tarde se prevé un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con una ligera posibilidad de chubascos en la noche, aunque esto es poco probable.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan y la brisa del norte se haga más notable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que el día transcurra sin incidentes meteorológicos severos, lo que permitirá a los habitantes de Cambados disfrutar de un día tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 19:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.