El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avancen las horas, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 y descendiendo a 8 grados a las 06:00. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% y alcanzando picos de hasta el 88% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, el viento se irá suavizando, con velocidades que rondarán los 5 km/h en las horas de la tarde y noche.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas precipitaciones ligeras entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones climáticas severas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento de la nubosidad y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la humedad y el viento del norte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.