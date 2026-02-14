El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo nuboso a muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados, manteniéndose agradables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando hasta un 76% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en un ambiente algo húmedo, por lo que es aconsejable estar preparado para ello.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero se mantendrá presente, especialmente en las zonas costeras.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 19:06, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la posible presencia de nubes en el horizonte. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, y se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será variado, comenzando con cielos despejados y finalizando con un aumento de la nubosidad, pero sin lluvias significativas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.