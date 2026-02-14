El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo variado en Barro, donde los ciudadanos pueden esperar un ambiente mayormente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 6 a 9 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 54% y el 87%. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Por lo tanto, se aconseja a la población que tome precauciones para mantenerse abrigada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque existe una probabilidad del 10% de que se registren algunas gotas en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se moderará, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas de mayor temperatura.

Los ciudadanos de Barro pueden disfrutar de un día sin precipitaciones significativas, aunque es recomendable estar preparados para un tiempo cambiante. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y nubosidad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se sugiere llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

