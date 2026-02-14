El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:32. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 10 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas es característico de la temporada, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre o paseos por la costa.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las primeras horas de la mañana, provenientes del norte y noroeste. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se espera que a lo largo de la tarde se produzca un aumento en la nubosidad, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas que puedan afectar las actividades programadas para el día. La puesta de sol se producirá a las 19:06, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena contemplar.

En resumen, Baiona disfrutará de un día fresco y mayormente soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará un toque de frescura a la jornada.

