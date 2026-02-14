El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 71% al 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 9 grados a media mañana. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará ligeramente en la tarde, aunque sigue siendo baja.

Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados . La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 54% al 56%. El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 17 y 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de que el viento será moderado, no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

En la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0%, lo que indica que no se esperan lluvias durante la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 81% hacia el final del día. El viento continuará soplando desde el norte, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan relativamente estables.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando el tiempo será más favorable. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento. En resumen, As Neves experimentará un día mayormente tranquilo y fresco, con cielos que variarán entre poco nuboso y cubierto, pero sin precipitaciones significativas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.