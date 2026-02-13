El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados centígrados, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las horas más húmedas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con tormentas que podrían acompañar a la lluvia. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles interrupciones y precauciones en sus desplazamientos. La lluvia acumulada podría llegar a ser significativa, con valores de precipitación que oscilan entre 1 y 5 mm en las diferentes horas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h del sur, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los ciudadanos que eviten actividades al aire libre y que tomen precauciones al conducir, ya que las ráfagas de viento y la lluvia podrían dificultar la visibilidad y la estabilidad en la carretera.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad. Sin embargo, es importante seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría persistir.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias intensas y tormentas, acompañado de un viento fuerte. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y que esté atenta a las alertas meteorológicas para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.