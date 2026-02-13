El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá alta entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia. A medida que avance la jornada, la intensidad de las precipitaciones podría disminuir, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones cambiantes en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere que, aunque el día será fresco, no se esperan heladas.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se anticipa un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.