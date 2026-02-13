El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará entre el 73% y el 91%, generará una sensación de frío, especialmente durante las horas más oscuras.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 68 km/h en algunos momentos, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 95% en la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y mantenerse informados sobre las alertas meteorológicas.

A medida que avance el día, se recomienda a los residentes de Vilaboa que tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que es fundamental priorizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.